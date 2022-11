Le parole del presidente provinciale Sergio Loggi in vista delle celebrazioni del 4 novembre "Quanto mai importante conservare il ricordo delle nostre radici per una positiva condivisione di ideali e valori"

Come Presidente della Provincia ritengo doveroso esprimere, nella ricorrenza del 4 novembre, un pensiero di omaggio verso quanti sacrificarono la vita per costruire l’Unità Nazionale.

“..Un popolo senza memoria non ha futuro..” affermò il Presidente Carlo Azeglio Ciampi. E’ dunque quanto mai importante, in questa data, conservare il ricordo delle nostre radici per una positiva condivisione di ideali e valori. E’ inoltre doveroso rinnovare apprezzamento e stima alle donne e agli uomini delle Forze Armate per il loro impegno al servizio del paese ed in scenari internazionali complessi dove portano solidarietà, aiuto, umanità e sicurezza per preservare la pace e favorire la risoluzione dei conflitti.