Sorpreso al night club armato di pistola, 48enne in manette a San Benedetto L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari

Nell’ambito dei controlli effettuati sabato 29 ottobre presso vari locali notturni del litorale piceno, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un 48enne di San Benedetto del Tronto.

L’uomo, sorpreso all’interno di un night club situato in città, è stato trovato in possesso di una pistola carica, di due manganelli metallici e di un grosso petardo. In casa sua i poliziotti hanno invece scoperto un fucile semiautomatico detenuto illecitamente.

Armi e oggetti contundenti sono quindi stati posti sotto sequestro. Per il 48enne sono invece scattate le manette: egli si trova ora agli arresti domiciliari.