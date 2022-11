Doposcuola a Stella di Monsampolo del Tronto: nasce Oratoriolab Il servizio prenderà il via ogni martedì e mercoledì pomeriggio a partire dall'8 novembre

69 Letture Cronaca

Nasce il doposcuola per bambini e ragazzi a Stella di Monsampolo del Tronto. Oratoriolab – Dopo la scuola parte dall’8 novembre e si tiene ogni martedì e mercoledì nella parrocchia di Maria Ss Madre della Chiesa, dalle 15 alle 18, per tutto l’anno scolastico. Promotore dell’iniziativa è l’odv Kairos che ha sede proprio a Stella di Monsampolo e da anni conosce dinamiche e domande del territorio. Collaborano le associazioni Next e Archeopercorsi con il patrocinio di AID – Associazione Italiana Dislessia. Gli appuntamenti prevedono laboratori per migliorare le strategie di studio, favorire la motivazione e l’autostima, instaurare un buon clima di gruppo, attivare una rete di supporto, promuovere l’integrazione e lo stare bene insieme. Verranno poi organizzati laboratori di pittura, informatica, fotografia. A seguire i bambini e le bambine saranno insegnanti che prestano il loro servizio come volontari, docenti in pensione e studenti universitari. La partecipazione è gratuita, salvo la quota di 20 euro per l’assicurazione.

“Il doposcuola di Oratoriolab vuole creare spazi fisici ed emotivi positivi che vanno oltre il disbrigo dei compiti scolastici L’obiettivo è aiutare i bambini e ragazzi a sviluppare competenze cognitive, emotive e relazionali – spiegano gli organizzatori – Tutti sappiamo che una comunità viva e solidale ha bisogno di momenti di confronto, di relazioni positive, di spazi nei quali incontrarsi, di condivisione fraterna da sperimentare, che prescinde anche le condizioni economiche e che soprattutto i ragazzi traggono beneficio da questo modo di percepire e vivere la realtà”

Sarà anche attivato il percorso di scuola di italiano per stranieri. Il progetto è stato selezionato da Coop Alleanza 3.0 per l’iniziativa Più Vicini.

Per informazioni, Simonetta Sgariglia, 348743566