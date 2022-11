Sparatoria in una concessionaria d’auto a Porto d’Ascoli, ferito il titolare Arrestato un 43enne del posto

Paura a San Benedetto del Tronto nel corso della mattinata di martedì 22 novembre: il titolare di una concessionaria d’automobili è stato infatti ferito a colpi di pistola.

L’episodio si è consumato intorno alle ore 10.30 in via Pasubio, a Porto d’Ascoli. Per cause non ancora del tutto accertate, un 43enne del posto sarebbe entrato nell’attività, per poi sfoderare una pistola e sparare un colpo verso il pavimento, ferendo così leggermente a un piede il venditore d’auto.

Fortunatamente, la vittima dell’aggressione se la sarebbe cavata con lesioni di poco conto. Il responsabile si sarebbe invece consegnato spontaneamente alla Polizia poco più tardi: nei suoi confronti è scattato l’arresto per minacce aggravate e porto abusivo d’armi da fuoco.