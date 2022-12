“Camminata per Santa Lucia” martedì 13 dicembre a San Benedetto del Tronto Appuntamento alle ore 21.00

Appuntamento per martedì 13 dicembre con l’ormai tradizionale “Camminata per Santa Lucia”, la cui festività è tanto cara ai sambenedettesi.

Anche quest’anno i podisti dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps ripropongono una manifestazione ormai consolidata nel tempo visto che si svolge dal 2015.

Nell’ambito dell’iniziativa “Gli itinerari della fede”, organizzata in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Diocesi di San Benedetto del Tronto, con il Comune di San Benedetto del Tronto e con Qualis Lab – analisi cliniche, si svolgerà una camminata che prenderà il via alle 21 davanti allo stadio Riviera delle Palme, avrà come tappa intermedia la chiesa di Santa Lucia per poi tornare sul luogo di partenza.

La partecipazione è gratuita.

da: US Acli Marche