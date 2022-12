Camminata anti-violenza a San Benedetto nella giornata di sabato 17 dicembre L'iniziativa, con partenza alle ore 10.00, toccherà anche la Riserva naturale della Sentina

Dopo i precedenti rinvii è stata posticipata al 17 dicembre, la “Camminata antiviolenza” che avrà come destinazione la Riserva naturale della Sentina.

L’iniziativa si svolge in prossimità della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e prevede la partenza alle 10 davanti a Decathlon in via Pasubio 144 a Porto d’Ascoli.

Da lì il gruppo dei podisti partirà per attraversare un percorso che toccherà anche la Riserva naturale della Sentina per un totale di 5 chilometri circa.

L’iniziativa è promossa da Associazione Giovanile Picena Asd Aps, col sostegno e il contributo della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, col patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e con la collaborazione di Centro commerciale Porto Grande, Decathlon San Benedetto del Tronto e Associazione Il Marcuzzo.

L’iniziativa vuole attirare l’attenzione verso la ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per il giorno 25 novembre.

L’Onu infatti, in tale data, invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani.

Per informazioni e prenotazioni (entro il 16 dicembre), la partecipazione è comunque gratuita, si può contattare il numero 3939365509.