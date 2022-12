Tamponamento sull’A-14 tra Grottammare e San Benedetto, morto un camionista L'incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre

Incidente mortale nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre lungo il tratto dell’A-14 compreso tra gli svincoli di Grottammare e San Benedetto del Tronto: un autotrasportatore ha perso la vita.

Due mezzi pesanti sono infatti stati coinvolti in un violentissimo tamponamento, avvenuto in direzione sud in prossimità di un restringimento della carreggiata. Quando il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che accertare il decesso di uno dei due conducenti.

Presenti sul luogo della tragedia anche Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. L’impatto ha comportato la chiusura temporanea del tratto autostradale in questione, con inevitabili e pesanti disagi per la circolazione: registrati almeno tre chilometri di coda.