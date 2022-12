Convegno ad Ascoli Piceno sulla “Multifunzionalità del bosco” L'appuntamento è stato organizzato da Confagricoltura Servizi Ascoli - Fermo

Grande partecipazione al convegno promosso dalla Confagricoltura Servizi Ascoli e Fermo sulla “Multifunzionalità del bosco”. L’evento, svolto nella sede di Confagricoltura Ascoli e Fermo, ad Ascoli, si è aperto con i saluti di Mauro Acciarri, presidente Unione provinciale agricoltori Ascoli Piceno-Fermo; Giuseppe Serafini, dirigente della Regione Marche settore Agricoltura e Foreste. Ha moderato Emiliano Pompei, vice presidente Confagricoltura Marche.

I temi trattati nel corso del simposio, ritenuti fondamentali per la ripartenza economica dell’entroterra montano marchigiano al fine di creare un indotto ecologico-economico e socio-sostenibile, sono stati: potenziamento della disponibilità finanziaria di bandi PSR per la forestazione misure 8.3; 8.5 e 8.6; predisposizione di fondi per il recupero dei castagneti, volano economico soprattutto nelle aree terremotate; fondi per il recupero della viabilità minore dell’entroterra e veicolare il flusso turistico verso aree interne, attraverso walking outdoors, sviluppo di attività ricettive, prodotti ecc.

L’incontro formativo è stato caratterizzato dagli interventi di Luca Possanzini, presidente Consorzio Forestale Marche Verdi –AN che ha illustrato “L’attività del Consorzio nella gestione delle foreste marchigiane”; Tania Cesarini, presidente Comunanza Agraria di San Gregorio che ha parlato della “Esperienza di progetti di recupero della viabilità minore”; Tommaso Ciriaci agronomo responsabile tecnico della Confagricoltura sulla “Importanza della castanicoltura nel Piceno”.

L’appuntamento, che ha fatto seguito ad altri incontri già realizzati nel territorio, rientra nell’ambito delle azioni informative, misura 1.2 A del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 presentato dalla Confagricoltura Ascoli Piceno-Fermo.