Domenica 29 gennaio appuntamento con gli “Itinerari Ebraici ad Ascoli” Il tour culturale avrà inizio alle ore 9.30 da piazza Arringo

Nell’ambito delle iniziative del “Giorno della memoria” l’U.S. Acli Marche Aps, col patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, organizza l’evento culturale “Itinerari ebraici ad Ascoli”.

La manifestazione si svolgerà domenica 29 gennaio 2023 ad Ascoli Piceno, con partenza da Piazza Arringo alle 9,30.

L’iniziativa fa seguito a quelle già realizzate in passato e che, attraverso due guide turistiche abilitate, narrerà la presenza e la storia, dal punto di vista culturale, della Comunità Ebraica nella città di Ascoli Piceno.

La partecipazione a quello che sarà un vero e proprio percorso cittadino è gratuita, ma occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3442229927 indicando nome e cognome di chi sarà presente e la data della manifestazione.

Tornano, dunque, anche nel 2023 le iniziative culturali di U.S. Acli Marche con percorsi tematici cittadini che, a partire dal 2018, hanno affascinato migliaia di cittadini di ogni età coinvolti nelle attività del progetto “Salute in cammino per la cultura”.

Nel periodo invernale, primaverile ed autunnale le manifestazioni del progetto “Salute in cammino per la cultura” vengono realizzate nei fine settimana, mentre nel periodo estivo si svolgono ogni lunedì sera sempre con partenza da Piazza Arringo.

Negli anni 2021 e 2022 i percorsi di “Salute in cammino per la cultura” hanno coinvolto Ascoli Piceno ma anche altre città come ad esempio Offida, Monteprandone e San Benedetto del Tronto.

