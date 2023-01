Al via il progetto “Generativity_Lab” Coinvolti all'incirca mille minori che vivono nel territorio provinciale di Ascoli Piceno

Con l’avvio dei laboratori di pittura, sono tutte a pieno regime le attività lanciate con il progetto Generativity_Lab. Il progetto, sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, è promosso e realizzato dall’associazione Cose Di Questo Mondo aps, in partenariato con le associazioni Formamentis aps e Amici dell’OPG.

Generativity_Lab, che terminerà nel prossimo mese di ottobre, promuove e agevola il benessere e la formazione di circa 1.000 minori che vivono nei comuni del cratere sismico della provincia di Ascoli Piceno, aiutandoli e sostenendoli in un percorso di crescita equilibrato.

In virtù di questo obiettivo – contrastare problematiche sociali legate alla adolescenza, alla intolleranza, alla povertà educativa e all’abbandono scolastico – gli interventi e le attività del progetto hanno tratto origine da una puntuale e attenta analisi dei bisogni di bambini/e e ragazzi/e, della fascia di età 9-13 anni, nel contesto territoriale di Ascoli Piceno e dei comuni del suo stretto interland.

Attraverso le metodologie dell’educazione sociale e dell’educazione creativa, i giovani destinatari diventano protagonisti delle attività e partecipano in maniera gratuita ai seguenti laboratori:

1. Laboratori di educazione interculturale, per promuovere la cittadinanza globale e lo sviluppo sostenibile;

2. Laboratori di teatro sociale, per valorizzare la diversità nella comunità di appartenenza;

3. Laboratori musicali e di pittura, usando l’arte per abbattere gli stereotipi;

4. Laboratori sportivi, per scoprire i propri talenti e le proprie potenzialità.

5. Laboratori di storia locale e di educazione ambientale, per conoscere e preservare l’ambiente che ci circonda.

A sostegno delle attività di tutti i laboratori ci sarà trasversalmente il supporto emotivo-relazionale di psicologhe e sociologhe.

Il progetto rappresenta una delle tante iniziative portate avanti dalla rete associativa delle ACLI di Ascoli Piceno che, attraverso proposte educative dedicate alle giovani generazioni, intende promuovere una società più giusta, accogliente e solidale.