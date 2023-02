Grottammare, si apre venerdì 24 febbraio la nuova edizione di “I conti con la storia” Previsto un doppio appuntamento sulle Primavere arabe e le loro conseguenze

Con il doppio appuntamento dedicato agli eventi delle Primavere arabe, si apre venerdì prossimo, 24 febbraio, la seconda edizione della rassegna di storia contemporanea “I conti con la storia”.

Si comincia alle 18, con l’incontro dal titolo “Il Medio Oriente e l’Africa settentrionale dopo le rivolte delle Primavere arabe”, con la partecipazione della professoressa Leila El Houssi, tra le massime autorità in questo ambito storico, autrice di “L’Africa ci sta di fronte: dal colonialismo al terzomondismo” e l’analista geopolitica Michela Mercuri, autrice di “Incognita Libia. Cronache da un paese sospeso”.

Dialoga con loro lo storico Costantino Di Sante, coordinatore della rassegna, sostenuta dall’assessorato allo Sviluppo e Promozione.

L’appuntamento proseguirà alle 21.15, con la proiezione del docu-film “The square – Dentro la rivoluzione”, film di Jehane Noujaim che racconta la Primavera araba egiziana, lanciato nel 2013 al Sundance Film Festival.

Entrambi gli eventi si terranno nella sala multimediale al piano terra de L’Ospitale (via Palmaroli, centro storico. Ingresso libero).

Leila El Houssi è docente di Storia dell’Africa presso l’Università “La Sapienza” di Roma. È un’esperta di storia, culture e questioni di genere del Mediterraneo in età moderna e contemporanea, e in particolare dei rapporti intercorsi fra l’Italia, la Tunisia e gli altri paesi del Nord Africa. Oltre a numerosi articoli su riviste italiane e straniere, ha pubblicato “Il risveglio della democrazia. La Tunisia dall’indipendenza alla transizione” (Carocci, 2013) e “L’urlo contro il regime. Gli antifascisti italiani in Tunisia tra le due guerre” (Carocci 2014), al quale è stato recentemente assegnato il Premio Matteotti.

Docente in varie università italiane e ricercatrice per altrettanti istituti e organizzazioni, da sempre gli interessi della professoressa Michela Mercuri riguardano la storia e la geopolitica del Mediterraneo con particolare riferimento alla Libia e al Nord Africa in generale. Su questi temi, centra la sua attività di saggista (è anche autrice di Migrazioni nel Mediterraneo), editorialista e commentatrice televisiva per numerose testate nazionali e internazionali.

“I conti con la storia” proseguirà fino a maggio, con altri ospiti, per un totale di 9 appuntamenti. La rassegna è organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Blow Up per gli aspetti organizzativi e libreria Nave Cervo.