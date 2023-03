Il comico Daniele Fabbri porta ad Ascoli il suo spettacolo “Verità comode” Appuntamento domenica 19 marzo al PalaFolli

Domenica 19 marzo 2023 alle ore 18:00 al Teatro Palafolli di Ascoli Piceno sul palco di “Stand-AP Comedy” si esibirà Daniele Fabbri con lo spettacolo “Verità comode”, organizzato da La Birretta e Il Piccio in collaborazione con Altra Scena.

Dopo lo spettacolo di Giorgio Montanini dello scorso 9 settembre in piazza Largo Crivelli e quello di Saverio Raimondo dello scorso 12 febbraio a La Birretta – entrambi sold-out – , arriva un pioniere della stand-up comedy italiana: Daniele Fabbri.

“𝘗𝘦𝘯𝘴𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘳𝘰𝘱𝘱𝘰 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘪. 𝘐𝘭 𝘤𝘪𝘰𝘤𝘤𝘰𝘭𝘢𝘵𝘰 𝘧𝘢 𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘴𝘴𝘢𝘳𝘦, 𝘱𝘦𝘳𝘰̀ 𝘧𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘢𝘪 𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪. 𝘈𝘴𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢 𝘢𝘥 𝘢𝘭𝘵𝘰 𝘷𝘰𝘭𝘶𝘮𝘦 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘦 𝘳𝘪𝘭𝘢𝘴𝘴𝘢𝘵𝘢. 𝘐 𝘨𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘯𝘵𝘢𝘯𝘢𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘢𝘪𝘶𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘪𝘭𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘰𝘯𝘯𝘰. 𝘛𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘋𝘢𝘯𝘪𝘦𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘱𝘦𝘷𝘢, 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘪𝘦𝘳𝘦 40 𝘢𝘯𝘯𝘪. 𝘈𝘩, 𝘭𝘰 𝘴𝘢𝘱𝘦𝘷𝘢𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘤𝘤𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘨𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘶𝘻𝘻𝘢 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘯𝘪, 𝘦 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪 𝘋𝘢𝘯𝘪𝘦𝘭𝘦?”

Fabbri ha iniziato a cimentarsi nella comicità da solista nel 2005 con lo spettacolo “Tra il dire e il dire”. Nel 2006 vince il premio per il “miglior testo” al concorso di Cabaret Comix ’06 presso il club Studio Uno di Roma. Nel 2008 vira definitivamente la sua comicità nella direzione della stand up comedy, scrivendo e interpretando lo spettacolo “Farla franca negando l’evidenza”. Nel 2009 è tra i fondatori del collettivo Satiriasi dove ha continuato a lavorare come autore e performer. Tra il 2015 e il 2019 ha collaborato ai programmi Natural Born Comedian e Natural Born Comedian 2, Standup Comedy e Standup Comedy Special in qualità di performer. È stato fra gli interpreti di Comedy Central News con Saverio Raimondo e autore/interprete in “Nemico Pubblico” con Giorgio Montanini.

Parallelamente ha presentato in vari club e teatri italiani i suoi spettacoli teatrali: “Il timido Anticristo” e “Contiene parolacce”. Fra il 2012 e il 2016 Fabbri è stato anche autore in programmi radiofonici per Radio Rai e Comedy Central. Nel 2019, Fabbri ha presentato il suo nuovo spettacolo dal titolo “Fakeminismo”, che affronta temi legati alle relazioni sociali fra uomini e donne. Contemporaneamente alla carriera di comico satirico, Fabbri ha coltivato una attività parallela come attore, sceneggiatore e regista teatrale. Nel 2010 recita nella compagnia teatrale Valdrada in “Baccanti”, riadattamento buffonesco dell’opera di Euripide e vincitore del concorso Rota in Festival e nello spettacolo satirico “Tu Uomo!”, vincitore del primo premio allo SHORT Festival al Teatro dei Satiri di Roma. Dal 2011 al 2015 è stato attore e regista del varietà comico Social Comedy Club, mentre dal 2009 al 2013 è stato cantante e autore dei testi nel gruppo di teatro canzone Progetto Lodomaccanto. E’ stato impegnato in varie tournèe con “Fascisti su Tinder” e “Infarto Cesareo”. Il suo ultimo spettacolo Fakeminismo ha all’attivo oltre 100 repliche nei più prestigiosi comedy club e teatri italiani.

Domenica 19 marzo lo spettacolo avrà inizio alle ore 18:00 al PalaFolli teatro di Ascoli Piceno.

Biglietti: acquisto in prevendita fino al 18 marzo € 15,00 – giorno dello spettacolo € 18,00 presso il Teatro PalaFolli in Via della Cardatura (orari: mattino 09:30 – 13:00 – pomeriggio 16:30 – 19:00) oppure on-line sul sito www.palafolli.it.

Per info scrivere su whatsapp a Il Piccio al 392-72 48 964