Incidente agricolo a Montemonaco, 64enne rischia l’amputazione di una gamba L'uomo è finito sotto ai cingoli di un trattore secondo una dinamica non ancora del tutto chiarita

Si sono vissuti momenti di apprensione nella giornata di giovedì 6 aprile a Montemonaco, dove un uomo di 64 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente agricolo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ferito era al lavoro in un appezzamento di terreno quando, per cause non ancora ricostruite, le sue gambe sarebbero finite sotto ai cingoli di un trattore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il 64enne non senza qualche difficoltà. L’uomo è quindi stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, per poi essere trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona: rischierebbe l’amputazione di una gamba.