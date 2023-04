Ascoli Piceno, automobilista perde il controllo della vettura e si ribalta più volte La giovane al volante del mezzo è poi stata soccorsa dall'eliambulanza

Paura alla periferia di Ascoli Piceno per l‘incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 aprile.

Poco prima delle ore 2.00, una giovane stava percorrendo in auto viale degli Invalidi e dei Mutilati del lavoro, in località Campolungo. All’improvviso, secondo una dinamica non del tutto chiara, ha perso il controllo della propria vettura, finendo col ribaltarsi più volte.

L’automobilista è stata estratta dalle lamiere grazie agli sforzi congiunti di Vigili del Fuoco e sanitari del 118: quest’ultimi hanno poi richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento in ospedale della ferita. Parallelamente, i pompieri hanno invece messo in sicurezza l’area circostante, in quanto diversi pali dell’illuminazione pubblica sono rimasti danneggiati. Presente anche il personale di Polizia di Stato e Carabinieri.