Alberi pericolosi sul greto del torrente Castellano ad Ascoli Piceno Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco in azione nella mattinata di mercoledì 3 maggio nel greto del torrente Castellano, ad Ascoli Piceno, dove si erano accatastati diversi tronchi potenzialmente pericolosi.

L’intervento è andato in scena all’altezza del ponte di via Porta Torricella. Grazie all’utilizzo di apposite tecniche SAF (Speleo-alpino-fluviali), i pompieri provenienti dal comando ascolano sono riusciti a rimuovere gli alberi che si erano depositati a ridosso dei piloni del ponte, in modo tale da poter poi ripristinare il corretto deflusso della corrente del corso d’acqua.