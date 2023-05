Ascoli Piceno, al via il ciclo di seminari su demenze e malattie neurodegenerative Primo appuntamento giovedì 18 maggio alle 17.30

Una serie di cinque seminari che hanno l’obiettivo di migliorare la conoscenza delle demenze e delle malattie neurodegenerative su diagnosi precoce, possibilità di trattamento, assistenza alle famiglie. Il primo incontro è il 18 maggio, al Centro Ada, Via Lazio, 2 alle ore 17,30.

La partecipazione è gratuiti e tutti gli incontri sono tenuti da esperti dell’associazione Anchise, – Familiari di persone con demenze, che si occupa di sostegno alle attività di cura domiciliare. L’iniziativa è promossa con il contributo del Comune di Ascoli Piceno. Gli incontri proseguono il 6 giugno al circolo Tofare di via Oristano 1, l’8 al circolo Solestà di Via San Serafino da Montegranaro 1, il 9 al Monticelli di Largo dei Tigli 1/F, sempre alle ore 16. Ultimo appuntamento al centro Girasole, via dei Girasoli 235, il 15 giugno ore 17,30.

Spiegano gli organizzatori: “Gli incontri hanno la finalità di migliorare la conoscenza delle tematiche relative alle demenze e alle malattie degenerative, al fine di favorire la diagnosi precoce, l’adesione alle cure e il superamento dei pregiudizi ancora purtroppo molto diffusi nei confronti di tali patologie. Il World Alzheimer Report 2022 pubblicato dall’Adi stima che il 75% delle persone affette da demenza non venga diagnosticato a livello globale, con un tasso che si ritiene aumenti fino al 90% in alcuni paesi a basso e medio reddito. Per tali motivi si ritiene di diffondere una conoscenza più adeguata della malattia e dei reali programmi d’intervento possibili”.

Per informazioni, anchiseascoli@gmail.com; cellulare: 371.4246594

da: CSV Marche