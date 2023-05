Monsampolo del Tronto, il programma delle celebrazioni per il 2 giugno Interverrà anche Vincenzo Marcello La Matina, professore presso l'Università di Macerata

120 Letture Cronaca

Venerdì 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, il Comune di Monsampolo del Tronto ha organizzato due iniziative a partire dalle 18.00 presso il Parco della Rimembranza: la Commemorazione dei 100 anni del Parco della Rimembranza e a seguire la cerimonia del Battesimo Civico.

Il Parco, che appartiene al patrimonio riconosciuto dei pubblici monumenti, fu realizzato nel 1923, con la piantumazione di un albero per ogni caduto della prima guerra mondiale, per far sì che i giovani fossero educati al ricordo del sacrificio. Per l’occasione lo storico Luigi Girolami racconterà il percorso che ha portato alla realizzazione del parco, dedicato alla memoria dei 59 giovani monsampolesi che persero la vita durante la grande guerra, attraverso materiale d’archivio e foto d’epoca. Inoltre come da consuetudine da diversi anni il 2 giugno si svolgerà la cerimonia del Battesimo Civico, dedicata ai tutti i neo diciottenni residenti a Monsampolo. Per l’occasione l’Amministrazione comunale ha invitato come ospite d’onore il prof. Vincenzo Marcello La Matina, insegnante di Filosofia del linguaggio presso l’Università di Macerata che terrà un intervento dal titolo “La Costituzione repubblicana. Il grande albero degli italiani”. Laureato in Filologia greca con Gennaro D’Ippolito, ha conseguito il PhD in Filosofia del linguaggio presso la Viadrina-Universität di Frankfurt/Oder, sotto la guida di Hartmut Schröder e János S. Petöf, e dal 2022 è delegato del Rettore dell’Università di Macerata, prof. John McCourt, agli alunni.

“Abbiamo scelto di celebrare il 77° anniversario della Festa della Repubblica nel Parco della Rimembranza – hanno dichiarato il sindaco Massimo Narcisi e l’assessore alle politiche giovanili Luca Schiavi – perché nel 2023 cade l’anniversario dei 100 anni della sua fondazione. Un luogo simbolo della nostra comunità che a breve, sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione grazie al finanziamento di un milione e quattrocentomila euro ottenuto nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” (PinQua), promosso dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims). Inoltre il 2 giugno celebreremo anche l’ingresso nella società civile dei 46 neo diciottenni di Monsampolo con la cerimonia del Battesimo Civico, durante la quale consegneremo a ciascuno di loro una copia della Costituzione, che rappresenta il riferimento fondamentale per diventare cittadini consapevoli e responsabili dei propri diritti e dei propri doveri”.

da: Comune di Monsampolo del Tronto