Tutto pronto a Monteprandone per il saggio di fine anno della Scuola di Musica 12 Note Si svolgerà mercoledì 21 e giovedì 22 giugno presso l'auditorium Pacetti

116 Letture Cultura e Spettacoli

Il 21 e il 22 Giugno avrà luogo il consueto saggio di fine anno della Scuola di Musica 12 Note all’auditorium Pacetti di Monteprandone. Inizio puntuale alle 21 per entrambe le serate, per proseguire con il programma ricco di sorprese e novità musicali.

Saranno coinvolti più di 60 ragazzi nell’esecuzione dei brani scelti dai docenti della scuola, che avranno un grado di difficoltà medio alto, legato all’età e alla frequenza espressa in anni.

La novità fondamentale, già sperimentata lo scorso anno e quest’anno consolidata è quella per i ragazzi di poter accompagnare brani molto famosi con la voce originale, escludendo gli strumenti, che invece saranno suonati live dagli stessi.

L’ausilio dell’intelligenza artificiale in questo caso non è una sostituzione, ma un’opportunità per i ragazzi di avere a disposizione una struttura, sulla quake potersi esprimere.

La maggioranza invece dei brani sarà invece cantata proprio dagli allievi del corso di canto.

La scuola si avvale di una moltitudine di corsi per tutti gli strumenti e le età; per questo motivo riteniamo che la musica e il suo studio possa fungere da importante collante sociale, soprattutto per le realtà giovanili del territorio criminale e non.

Ringraziamo l’amministrazione comunale che come ogni anno crede nel nostro lavoro di docenti e soprattutto nell’impegno dei ragazzi della nostra scuola, fornendo patrocinio gratuito e la possibilità di usare una bellissima e funzionale struttura come quella dell’auditorium Pacetti.

L’evento sarà ad ingresso gratuito.