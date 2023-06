All’auditorium Pacetti di Monteprandone va in scena lo spettacolo “Frammenti” A portarlo sul palco nella serata di venerdì 30 giugno i ragazzi e gli operatori del centro diurno "La Clessidra"

86 Letture Cultura e Spettacoli

“Frammenti” è il nome dello spettacolo che i ragazzi e le ragazze, le operatrici e gli operatori del Centro Diurno Socio Educativo “La Clessidra” di Monteprandone porteranno in scena venerdì 30 giugno, ore 20:30, presso l’Auditorium del Centro Pacetti di Centobuchi.

Si tratta della rappresentazione conclusiva del progetto di teatro sociale finanziato dal Comune di Monteprandone in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “La Casa di Asterione” e la cooperativa Medihospes che gestisce “La Clessidra” per la regia di Roberto Paoletti.

In scena gli ospiti e gli operatori del Centro insieme, in una operazione che diventa sociale, riabilitativa e inclusiva al tempo stesso. Un laboratorio che rappresenta un percorso educativo, riabilitativo ed espressivo e che, come ogni anno, si conclude con uno spettacolo finale rivolto a familiari e a tutta la comunità.

Lo spettacolo è ad ingresso libero.