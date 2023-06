Choc a San Benedetto del Tronto per la morte del 29enne Mattia Capriotti Il giovane è spirato all'ospedale di Torrette di Ancona, dov'era ricoverato da lunedì scorso in seguito a un incidente stradale

Si è spento nella serata di mercoledì 28 giugno Mattia Capriotti, il 29enne di San Benedetto del Tronto rimasto coinvolto in un incidente stradale a Monteprandone.

Nella serata di lunedì 26 giugno il giovane, dipendente di una ditta di surgelati, era impegnato in una consegna in località Colle Appeso quando aveva avuto un banale incidente stradale. Mentre stava discutendo con l’altro automobilista coinvolto nell’incidente, una terza vettura che stava sopraggiungendo in quel momento lo aveva centrato in pieno. Per Capriotti era quindi scattato il trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dov’è purtroppo deceduto dopo due giorni di agonia.