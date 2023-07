Incidente fatale con il quad, soccorsi inutili per un 88enne a Ripatransone A perdere la vita è stato Heinrich Johannes

Tragedia a Ripatransone nella serata di lunedì 10 luglio: un 88enne di nazionalità tedesca ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente.

La drammatica vicenda si è consumata in contrada Cabiano. La vittima, Heinrich Johannes, si era stabilito da tempo in zona. Nel tardo pomeriggio, egli si è diretto verso alcuni suoi terreni in sella a un quad: tuttavia, lungo il percorso avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo quindi in un fossato.

A lanciare l’allarme per la scomparsa dell’anziano sono stati alcuni suoi familiari, allertati dal fatto che l’uomo non fosse rincasato per cena. Il cadavere di Johannes è stato rinvenuto intorno alle ore 22.00: i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.