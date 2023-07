Prende il via anche a Monteprandone il servizio del facilitatore digitale Ogni venerdì nelle fasce orarie 9-14 e 15-18

Anche il Comune di Monteprandone rientra nel progetto “Bussola Digitale: OrientiAMO LE MARCHE”, attuato dalla Regione in virtù di un finanziamento del Pnrr di 3,2 mln di euro, che ha permesso di attivare 74 sportelli in tutte le Marche a cui i cittadini posso rivolgersi per chiedere aiuto nell’accesso ai servizi online.

Per Monteprandone è stato aperto una sportello presso il Centro Pacetti, in via San Giacomo n. 107, a Centobuchi, dove ogni venerdì, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18, i cittadini possono chiedere aiuto ad un “facilitatore digitale”.

Il ”facilitatore digitale” è una nuova figura professionale nata per accorciare le distanze tra le persone e il mondo dei servizi virtuali. Di fatto, è un vero e proprio mediatore fra le richieste e i fabbisogni di cittadine e cittadini e i processi di digitalizzazione in atto nella società e nella pubblica amministrazione.

Ricevere assistenza, richiedere di partecipare alle iniziative formative finalizzate al raggiungimento di un minimo di conoscenze e abilità nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), imparare ad accedere e utilizzare i servizi online, pubblici e privati, apprendere come ottenere le credenziali e cosa significa autenticarsi con SPID o CIE, come effettuare un pagamento online, come cercare informazioni su Internet, come gestire una casella di posta elettronica, utilizzare un programma di messaggistica istantanea o partecipare ad una videoconferenza sul proprio cellulare. Queste tutte le opportunità che il “facilitatore digitale” offre alla cittadinanza di Monteprandone e Centobuchi.

Il servizio riservato ai residenti nel Comune di Monteprandone e ai turisti e ospiti nel territorio, è completamente gratuito e ha quale finalità accrescere le competenze digitali dalla popolazione, riducendo il divario digitale tra generazioni.