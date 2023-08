Furto in un’abitazione di San Benedetto, in carcere una pregiudicata di 29 anni Il fatto risale al 13 luglio scorso

Una pregiudicata di 29 anni residente a San Benedetto del Tronto è stata tratta in arresto nei giorni scorsi in relazione a un furto commesso in città il 13 luglio scorso.

A farne le spese in quell’occasione era stata una famiglia dalla cui casa, situata in zona Ascolani, erano stati rubati diversi gioielli d’oro e d’argento. Grazie alle riprese di alcune telecamere installate in zona, la Polizia è stata in grado di individuare un uomo e una donna che si stavano aggirando nei paraggi dell’abitazione qualche ora prima del colpo.

La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha così disposto la perquisizione delle loro case: in quella della donna è quindi stata trovata parte della refurtiva. Per la 29enne, già sottoposta all’obbligo di dimora per via di una rapina risalente al marzo dello scorso anno, è stata disposta la custodia cautelare in carcere: si trova ora reclusa presso il carcere femminile di Villa Fastiggi, a Pesaro.