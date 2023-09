Presentata ad Ascoli Piceno la 6° edizione del Memorial “Antonio Bellini” Si disputerà sabato 9 settembre e vedrà la partecipazione di tre squadre di calcio a cinque

E’ stato presentato questa mattina, nella Sala De Carolis Ferri di Palazzo Arengo, il ‘6° Memorial Antonio Bellini’ dedicato all’indimenticato dirigente di calcio a cinque che ha portato la città di Ascoli ai massimi livelli di questo sport.

Sabato 9 settembre, infatti, al palasport ‘Galosi’ di Monterocco, a partire dalle ore 16.30 con ingresso gratuito, si svolgerà il ‘Memorial Antonio Bellini’ alla presenza di tre squadre di Serie A di calcio a cinque: Italservice Pesaro, Ecocity Futsal Genzano e Active Network Viterbo. Un Memorial che rappresenta il ricordo di una persona che ha dato tanto al futsal ed è stato un esempio per tutti. Una persona gentile ed educata, che purtroppo è prematuramente scomparsa.

Lo scorso anno si impose il Futsal Pescara ai rigori proprio contro l’Active Network Viterbo, che quest’anno riproverà ad aggiudicarsi l’ambito ‘Trofeo Bellini’.

Presenti alla conferenza il vice Sindaco Gianni Silvestri, l’assessore allo sport Nico Stallone e il fratello di Antonio Bellini, Andrea, che ha illustrato l’evento.

“Vi ringrazio per essere intervenuti – ha dichiarato proprio Andrea Bellini che assieme ai dirigenti dell’Ascoli C5 ha organizzato questo triangolare – e ringrazio l’amministrazione comunale che ci è stata vicino anche per la sistemazione del PalaGalosi visto che non è mai facile ripartire dopo la pausa estiva con tutti i comfort per ospitare tre squadre di Serie A. Ringrazio in particolare il vice Sindaco Gianni Silvestri e l’assessore Nico Stallone che, oltre ad essere stati compagni di scuola di mio fratello Antonio, sono due suoi grandi amici e ogni volta sono presenti al nostro Memorial. Non è mai facile far intervenire tre squadre di Serie A, che parteciperanno gratuitamente e ci tengo a sottolinearlo. Quest’anno ci siamo riusciti e ci sarà da divertirsi perché sia con il Pesaro che con il Genzano Roma e con il Viterbo, militano atleti di caratura internazionale davvero forti e dalle giocate spettacolari. Gli amici di Antonio si ritroveranno già domani sera al Green Park per una partita di calcetto con le vecchie glorie del calcio a 5, cui seguirà una cena conviviale. L’appuntamento con il Memorial è invece per sabato a partire dalle ore 16.30. Ci saranno tre gare da 20 minuti l’una cui seguiranno poi le premiazione un particolare terzo tempo aperto anche al pubblico”.

Emozionato il vice Sindaco Gianni Silvestri ha ricordato Antonio Bellini con cui ha condiviso la gioventù e gli anni in politica in Forza Italia: “Abbiamo perso Antonio troppo presto – ha detto – ma ha lasciato una eredità importante nel calcio a 5 e sono contento che a sette anni dalla sua morte ci sia ancora tanto entusiasmo e tanta partecipazione al Memorial che purtroppo un anno è stato bloccato dal Covid. Ringrazio quindi Andrea che ne mantiene vivo il ricordo e a nome del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale, voglio dare il benvenuto alle squadre che si sfideranno nel triangolare”.

Anche l’assessore Nico Stallone ha ricordato le avventure con Antonio Bellini ai tempi delle Scuole Medie: “Antonio ci manca tanto e parlo sia da sportivo che da amministratore – ha detto – perché dirigenti come lui, così appassionati e affidabili, se ne trovano davvero pochi. Il calcio a 5 ad Ascoli ha sempre avuto una grandissima tradizione a partire dagli anni della Barbagrigia C5 con Gabriele Cinelli e poi proprio con il Miracolo Piceno di Antonio Bellini. Ringrazio Andrea e l’Ascoli C5 che mantengono viva la passione per questo sport coinvolgendo tanti ragazzi ascolani. Quello di sabato sarà un bel pomeriggio di sport da vivere insieme con tre squadre di Serie A molto quotate. Vi aspettiamo tutti dalle 16.30 al PalaGalosi di Monterocco”.