Riapre i battenti la biblioteca del Centro GiovArti di Monteprandone Dopo la pausa estiva

111 Letture Cultura e Spettacoli

Dopo la pausa estiva, la biblioteca del Centro GiovArti riapre le porte agli utenti. A partire da lunedì 11 e per tutto il mese di settembre, la sala lettura sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 19:30.

Nel mese di ottobre gli orari verranno ampliati.

Di seguito i giorni e gli orari in cui poter usufruire del servizio: dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 19:30; dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

L’accesso è libero. Gli utenti possono usufruire degli spazi per studiare, consultare o prendere in prestito i volumi presenti nella struttura comunale situata in viale de Gasperi a Centobuchi.