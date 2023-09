Vincenzo Linarello presenta ad Ascoli il suo “Manuale dell’etica efficace” Appuntamento martedì 19 settembre al Caffè Meletti

Importante appuntamento organizzato dall’Ucid, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, per martedì 19 settembre al Caffè Meletti di Ascoli Piceno. Nella sala conferenze dello storico locale di piazza del Popolo il professor Vincenzo Linarello presenterà infatti il suo “Manuale dell’etica efficace“, un vademecum che si rivolge agli imprenditori, ai politici, agli insegnanti, ai giornalisti, agli amministratori e ai funzionari pubblici, a chi è impegnato in cause sociali o ambientali e, in generale, a tutti coloro che non vogliono stare a guardare e intendono contribuire ai cambiamenti in atto.

Calabrese, classe 1970, Vincenzo Linarello nel 2003 ha contribuito a fondare GOEL. Il nome ha radici bibliche e significa “il riscattatore”: la stessa funzione di riscatto che questa realtà vuole esercitare nei confronti delle fasce sociali escluse ed emarginate del territorio. Oggi GOEL è un gruppo cooperativo, composto da cinquanta enti e imprese calabresi, che si oppone fieramente alla ‘ndrangheta e difende chi fa la stessa scelta.

Alla presentazione, che prenderà il via alle 19, interverranno anche il presidente dell’Ucid Marche Remo Fiori, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, il presidente dell’Ucid di Ascoli Alberto De Angelis e quello dell’Ucid di Fermo Mario Natalucci.

Il manuale dell’etica efficace – ed è un aspetto non secondario – è un “libro green”, stampato su carta certificata FSC, proveniente da foreste o piantagioni forestali gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali sociali ed economici.