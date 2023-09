Pensionato di Fermo trovato privo di vita nelle campagne intorno a Massignano Ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano

Nella serata di lunedì 25 settembre il corpo senza vita di un anziano di 75 anni è stato rinvenuto nel territorio comunale di Massignano, al confine con quello di Campofilone.

L’uomo, residente a Fermo, è stato trovato riverso a terra intorno alle ore 16.00 nei pressi della propria automobile, lungo una strada di campagna in contrada Montecatino.

A nulla è valso il rapido intervento sul posto da parte del personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che accertarne il decesso: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pensionato sarebbe morto per via di un improvviso malore che non gli avrebbe lasciato alcuno scampo. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.