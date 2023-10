San Benedetto del Tronto, palma interessata da un incendio in pieno centro Sul posto i Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco in azione nel pomeriggio di giovedì 5 ottobre nel centro di San Benedetto del Tronto, dove una palma è stata avvolta dalle fiamme per cause non del tutto accertate.

L’allarme è scattato in piazza Monsignore Sciocchetti. L’incendio ha interessato la sommità della pianta, a circa dieci metri d’altezza: per spegnerlo, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale sono intervenuti sul posto con un mezzo dotato di piattaforma elevatrice, che ha permesso di avere la meglio sul rogo prima che questo potesse coinvolgere un edificio posto nelle immediate vicinanze.