Ascoli Piceno, 49enne trovato morto in casa Francesco Mancini risultava irreperibile da diversi giorni

Tragica scoperta ad Ascoli Piceno nella serata di martedì 10 ottobre: un uomo di 49 anni è stato infatti trovato morto all’interno della sua abitazione, in via delle Zeppelle.

Già da diversi giorni Francesco Mancini, molto conosciuto in zona Campo Parignano, aveva fatto perdere le proprie tracce. Dopo diversi tentativi infruttuosi di mettersi in contatto con lui, sua sorella ha deciso di rivolgersi ai soccorsi: accompagnati dalle forze dell’ordine, i sanitari del 118 si sono recati presso casa sua, dove hanno purtroppo rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo, vegliato dal suo cane. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, Mancini sarebbe deceduto per via di un malore.