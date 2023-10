Automobile esce di strada e finisce in un dirupo, ferite due persone ad Ascoli Piceno Intervenuta sul posto l'eliambulanza per trasportare una donna di 56 anni all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Due persone sono rimaste ferite in seguito all’incidente stradale che ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 19 ottobre nel territorio di Ascoli Piceno.

L’episodio si è consumato lungo la strada tra il cimitero comunale e la frazione di Caprignano. Per cause non del tutto accertate, una Suzuki Vitara con a bordo un anziano di 74 anni e una donna di 56 è uscita di strada, finendo in un dirupo profondo alcune decine di metri.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del comando ascolano, che hanno estratto dalle lamiere i due feriti. Per la donna è quindi stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona, mentre l’uomo è stato invece condotto all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio di Carabinieri e Polizia Locale.