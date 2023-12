Malore fatale ai giardini pubblici, 50enne trovata priva di vita ad Ascoli Piceno Inutili i tentativi di soccorrere Viorica Tuscu

Nel corso della serata di sabato 2 dicembre, il corpo senza vita di una donna di 50 anni è stato rinvenuto all’interno dei giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele, ad Ascoli Piceno.

Una residente stava portando a passeggio il cane quando ha notato la 50enne esanime su una panchina. Immediata la richiesta d’intervento rivolta al 118, il cui personale si è precipitato sul luogo del ritrovamento: per la donna, Viorica Tuscu, non c’è purtroppo stato niente da fare. Secondo i primi rilievi effettuati sul posto, la vittima sarebbe deceduta in seguito a un malore che non le avrebbe lasciato alcuno scampo. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.