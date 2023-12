Canone Unico, dal 18 dicembre punti di ascolto nei Comuni a disposizione degli utenti Il presidente provinciale Loggi: "Si potranno avere informazioni e supporto sulle eventuali problematiche"

Come già comunicato la Provincia di Ascoli Piceno ha prorogato la scadenza per la riscossione del canone unico del 2022 al 31 dicembre 2023, ciò sia per motivi organizzativi, sia per dare più tempo ai cittadini di mettersi in regola con l’adempimento verificando se ricorrono i presupposti per fruire delle diverse esenzioni o agevolazioni previsto dal regolamento vigente.

“Rinnovando una modalità già positivamente sperimentata e apprezzata dall’utenza – evidenzia il Presidente Loggi – l’Amministrazione Provinciale ha predisposto, anche stavolta, un servizio di prossimità e consulenza a disposizione dei cittadini che potranno recarsi, in giorni prestabiliti, in sportelli di accoglienza ospitati in locali messi gentilmente a disposizione da alcuni Comuni del Piceno. Si potranno avere informazioni e supporto sulle eventuali problematiche di pagamento del Canone, anche in questo modo si è inteso dare un segnale di vicinanza e attenzione alla comunità attivando sinergie con i Comuni che ringrazio per la loro preziosa collaborazione”.

Ecco il calendario con date, orari e luoghi dei punti informativi che si articoleranno nei Comuni interessati:

• Comune di Folignano – Sala Consiliare – lunedì 18 dicembre dalle 9,00 alle 12,30;

• Comune di Rotella – sede municipio – martedì 19 dicembre dalle 9,00 alle 12,30;

• Comune di Offida – Uffici Polizia Municipale via Vannicola n. 5 – martedì 19 dicembre dalle 14,30 alle 17,30;

• Comune di Cossignano – sede municipio – mercoledì 20 dicembre dalle 9,00 alle 12,30 e giovedì 28 dicembre sempre con orario 9,00 – 12,30;

• Comune di Comunanza – Sala del Consiglio Comunale 1° piano – mercoledì 20 dicembre dalle 14,30 alle 17,30;

• Comune di Cupra Marittima – sede municipio – giovedì 21 dicembre dalle 9,00 alle 12,30 e giovedì 28 dicembre con orario 14,30 – 17,30;

• Comune di Ripatransone – Sala del Consiglio Comunale – giovedì 21 dicembre dalle 14,30 alle 17,30 e venerdì 29 dicembre con orario 9,00 – 12,30;

• Comune di Monteprandone – Sala Riunione di P.zza dell’Unità – Fraz. Centobuchi – venerdì 22 dicembre dalle 9,00 alle 12,30;

• Comune di Spinetoli – Sede distaccata in via Nino Ciabattoni n. 12 – Fraz. Pagliare del Tronto – mercoledì 27 dicembre dalle 9,00 alle 12,30.