Si taglia tre dita mentre pota una pianta, 50enne soccorso a Monteprandone Per l'uomo è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Un 50enne residente a Monteprandone è rimasto gravemente ferito nel corso del pomeriggio di giovedì 18 gennaio: necessario il suo trasporto d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

A quanto sembra, l’individuo in questione stava potando una pianta quando si sarebbe tagliato inavvertitamente tre dita di una mano. Lui stesso si è messo in contatto con i soccorritori: una volta sul posto, i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure del caso, per poi condurlo presso il campo sportivo di Monteprandone, dove nel frattempo era atterrata l’eliambulanza per il suo trasferimento nella struttura ospedaliera del capoluogo regionale. Le condizioni del ferito sarebbero tenute sotto osservazione da parte dei medici.