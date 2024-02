Incidente stradale in galleria lungo l’A-14 nei pressi di Grottammare Coinvolti due tir e un'automobile

Tamponamento a catena sull’A14 nel primo pomeriggio di mercoledì 14 febbraio: due tir e un’automobile si sono infatti scontrati all’interno della galleria San Francesco, in prossimità di Grottammare.

L’impatto si è verificato poco prima delle ore 15.00 in direzione nord, secondo una dinamica non ancora del tutto chiarita. Uno dei due mezzi pesanti trasportava un carico di rotoli di carta, due dei quali (pesanti 23 quintali ciascuno) sono finiti sulla carreggiata.

Per uno dei conducenti, raggiunto sul luogo dello schianto dai sanitari del 118, si è reso necessario il trasporto in ospedale. I Vigili del Fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto hanno invece provveduto al recupero dei rotoli di carta e alla messa in sicurezza di entrambi gli autoarticolati, poi stati scortati fino al più vicino casello autostradale. I rilievi del caso sono invece stati svolti dagli agenti della Polizia Stradale.