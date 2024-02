Le telecamere di Rai 2 in visita alla Cartiera Papale di Ascoli Piceno Per il programma "Paesi che vai...luoghi, detti, comuni..." in onda ogni domenica pomeriggio

Le straordinarie atmosfere della Cartiera Papale saranno raccontate nello storico programma di Rai Due “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…” condotto da Livio Leonardi, in onda ogni domenica pomeriggio dalle 14 alle 15.

Nell’antico opificio papale, che ha attirato l’interesse di pontefici come Giulio II e Clemente VII, la troupe della trasmissione è andata alla scoperta della produzione della carta che affonda le sue radici nel XVIII secolo conservando inalterato il fascino evocativo della sapienza di antichi mestieri.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Due, e quella capacità di far rivivere il passato nella narrazione televisiva, Livio Leonardi accompagnerà gli spettatori in un percorso medievale, che ha toccato vari luoghi suggestivi del territorio piceno.

“Non è la prima volta che prestigiose trasmissioni televisive hanno sottolineato lo straordinario valore monumentale, paesaggistico e culturale della Cartiera Papale, sito storico-architettonico tra i più originali a livello nazionale – evidenzia il Presidente Sergio Loggi – questo ci fa piacere anche perché è fondamentale offrire ad un territorio splendido, come quello Piceno, una vetrina di visibilità qualificata per farlo conoscere e apprezzare sempre di più. In questa prospettiva – aggiunge Loggi – la Provincia è sempre pronta a promuovere sinergie ed opportunità di valorizzazione del Piceno in tutti i suoi molteplici aspetti e peculiarità”.