Ascoli Piceno, ciclista soccorso lungo il sentiero dell’Asso Sul posto Vigili del Fuoco, personale del Soccorso Alpino e sanitari del 118

Soccorritori in azione nel territorio comunale di Ascoli Piceno durante la mattinata di lunedì 19 febbraio: a chiedere aiuto è stato un ciclista, caduto a terra e impossibilitato a muoversi.

L’intervento, che ha visto coinvolti i Vigili del Fuoco del comando ascolano e il personale del soccorso alpino, è andato in scena lungo il sentiero dell’Asso, tra le località di Colle San Marco e San Giacomo. Il ferito è stato raggiunto con un mezzo fuoristrada, per poi essere accompagnato fino al rifugio Paci, dov’è stato preso in carico dal personale sanitario del 118, che si è occupato del suo trasferimento in ospedale in ambulanza.