Incendio in un appartamento di San Benedetto, evacuata un’intera palazzina Il rogo è avvenuto in un'abitazione del centro nella tarda mattinata di mercoledì 21 febbraio

Momenti di apprensione a San Benedetto del Tronto per l’incendio verificatosi nella tarda mattinata di mercoledì 21 febbraio in un appartamento del centro città.

L’allarme è stato lanciato presso un’abitazione posta al primo piano di una palazzina, quando mancavano pochi minuti alle 12.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, i quali, per via della grande mole di fumo prodotta dalle fiamme, si sono avvalsi della scala per portare avanti le procedure di spegnimento.

Parallelamente, si è proceduto con l’evacuazione degli altri cinque appartamenti situati nel medesimo stabile. Una volta avuta la meglio sul rogo, l’intero edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile.