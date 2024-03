Tamponamento a catena sull’A-14 all’altezza di Cupra Marittima Quattro i veicoli coinvolti; per il conducente di una bisarca si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza

Tamponamento a catena nella mattinata di giovedì 21 marzo nel tratto dell’A-14 compreso nel territorio comunale di Cupra Marittima: quattro i veicoli coinvolti.

L’episodio si è verificato all’interno della galleria Vinci, in direzione sud, poco dopo le ore 10.30. Interessati nello scontro due tir, un furgone e una bisarca: il conducente di quest’ultimo mezzo, rimasto ferito in maniera alquanto grave, è poi stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco provenienti dai comandi di Fermo e San Benedetto del Tronto. Per lui è quindi stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Fortunatamente, le altre persone coinvolte nel sinistro se la sono cavata con ferite di poco conto. Gravi le ripercussioni sul traffico, rimasto bloccato a lungo. Presenti sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade.