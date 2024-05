Grottammare, al via due nuovi corsi del Facilitatore digitale In programma martedì 7 e martedì 14 maggio

La pubblica amministrazione a portata di click per facilitare il disbrigo di pratiche burocratiche che fanno parte della quotidianità: con questa finalità sono in partenza a Grottammare due nuove iniziative di formazione gratuita a cura del Facilitatore digitale, il servizio con cui la Regione Marche apre ai cittadini il mondo dei servizi informatici e digitali.

La prima proposta riguarda il rinnovo delle patenti di guida: come accedere al portale dell’automobilista e come effettuare i pagamenti con Pago PA. Il corso si terrà martedì 7 maggio.

Il martedì successivo, 14 maggio, il progetto formativo riguarderà gli strumenti digitali messi in campo dall’ente regionale e dai Comuni: quali sono e come usarli.

La partecipazione ai corsi è libera e gratuita. Entrambi si terranno nella Sala consiliare ed avranno durata di 3 ore, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Informazioni e prenotazioni al numero 0735.739267 o direttamente allo sportello del Punto di facilitazione digitale, aperto il martedì, al piano terra del municipio.

Le esperienze formative sono una delle attività previste dal progetto regionale “Bussola digitale”, un percorso di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, sempre gratuito e aperto a tutti, che nel 2023 ha portato all’istituzione, in varie località del territorio marchigiano, di 74 punti di “Facilitazione digitale”. Presso gli sportelli del Facilitatore, anche individualmente, i cittadini e i visitatori di passaggio potranno ricevere assistenza e formazione per imparare a utilizzare in autonomia i servizi digitali sia pubblici che privati: piattaforma SPID, Carta di Identità Elettronica, App IO, PagoPA, firma digitale ma anche e-commerce, piattaforme social, strumenti di videoconferenza e molto altro.

Approfondimenti qui: https://bussoladigitale.regione.marche.it/