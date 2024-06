Al via le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione di Ascoli Piceno A partire da lunedì 10 giugno

Per celebrare l’80° anniversario della Liberazione della Città dal nazifascismo, avvenuta il 18 giugno 1944, l’ANPI provinciale di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’ISML – Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione, l’ASC – Associazione Storia Contemporanea, CGIL-CISL-UIL e il patrocinio del Comune e della Provincia, ha programmato una serie di interessanti iniziative, alle quali è invitata la cittadinanza.

Lunedì 10 giugno, alle ore 18,00, presso la libreria Rinascita, il Prof. Giovanni Cerchia e il Dr. Costantino Di Sante, entrambi dell’Università del Molise, ricorderanno la figura di Giacomo Matteotti, ad ottant’anni dal suo vile assassinio per mano dei sicari fascisti. Coordinerà la serata il giornalista e scrittore Pietro Frenquellucci.

Venerdì 14 giugno, alle ore 18,30, presso la Biblioteca comunale di Offida, in via Roma 15, nell’ambito della Rassegna “Fuori di Classe – Dispense di poesia italiana del ‘900” organizzata dalla Sezione Anpi di Offida “Fratelli Gabrielli”, in collaborazione con la libreria Prosperi e l’Azienda Agricola San Filippo, incontro pubblico dal titolo “Poi spuntò l’alba – la Resistenza della Poesia”.

La rassegna proseguirà venerdì 21 giugno, stesso posto e stesso orario, con la serata “E come potevamo noi cantare – Salvatore Quasimodo e Alfonso Gatto poeti civili”.

Entrambe le serate, a cura di Enrico Piergallini e Gianluca Traini, si chiuderanno con una degustazione dei vini dell’Azienda Agricola San Filippo.

Domenica 16 giugno, alle ore 10,00, presso il Sacrario Partigiano di Colle San Marco, in collaborazione con l’Anpi provinciale di Teramo e CGIL-CISL-UIL, si terrà un ricordo della Brigata Maiella e del suo contributo alla Guerra di Liberazione nella nostra regione. Seguirà una passeggiata sui sentieri Partigiani di Colle San Marco.

Lunedì 17 giugno, alle ore 18,00, presso la libreria Rinascita, presentazione del libro “Nel continente nero – La Destra alla conquista dell’Europa” del Direttore del giornale online fanpage.it, Francesco Cancellato. A dialogare con l’autore ci saranno la Prof. Rita Forlini, vicepresidente dell’ANPI provinciale e il giornalista Davide Falcioni.

Martedì 18 giugno, dalle ore 18,00 alle ore 19,00, in piazza Fausto Simonetti, cerimonia ufficiale di deposizione di una corona d’alloro sulla targa apposta sulla facciata di Palazzo San Filippo in memoria dei 278 caduti nella Guerra di Liberazione nella provincia di Ascoli Piceno. Alla deposizione della corona, prevista alle ore 18,30, sono state invitate le Autorità e le associazioni d’arma e combattentistiche.

Parteciperà il Corpo bandistico “Luigi Sabatini” di Acquasanta Terme.

Domenica 23 giugno, alle ore 10,00, con partenza da Largo delle Partigiane Picene (Santa Maria Intervineas), avrà luogo una passeggiata per le vie cittadine intitolate ai Partigiani piceni. Durante il percorso, la Prof. Rita Forlini illustrerà le vicende riguardanti i coraggiosi protagonisti della Liberazione ascolana. La passeggiata è aperta a tutti.

