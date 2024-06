Intelligenza artificiale e partecipazione politica, se ne parla a Grottammare Venerdì 14 giugno nella Sala Kursaal (ore 21.15)

129 Letture Cronaca

“Partecipazione al tempo dell’intelligenza artificiale” è il titolo del nuovo appuntamento del ciclo di incontri “Il confronto genera il progresso”, all’interno del più ampio progetto “Le Giornate della Partecipazione”. L’iniziativa si terrà venerdì prossimo 14 giugno nella Sala Kursaal (ore 21.15).

Per l’occasione, torna a Grottammare il segretario generale del Censis, Giorgio De Rita, con un contributo sul rapporto tra politica e intelligenza artificiale nell’intervento dal titolo “Partecipazione politica e impatto sociale delle I.A.”.

Il tema verrà ulteriormente approfondito nei successivi interventi del prof. Giuseppe F. Italiano (Direttore del corso di laurea in Data scienze and management Luiss “Guido Carli”) e della prof.ssa Debora Spini (docente della New York University di Firenze), intitolati rispettivamente “Intelligenza artificiale nel bene e nel male” e “La politica sfida l’intelligenza artificiale”.

Durante l’incontro, inoltre, verrà fatto il punto sul progetto “Grottammare Partecipativa” da parte del referente del servizio Partecipazione Pier Paolo Fanesi, che illustrerà il nuovo strumento dei Patti di Collaborazione a disposizione dei cittadini, basato su accordi tra questi e le amministrazioni locali per la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

“L’intelligenza artificiale è una tecnologia in rapida evoluzione che sta già avendo un impatto significativo sulla nostra vita quotidiana. È importante che i cittadini siano informati sulle potenzialità e sui rischi di questa tecnologia e che possano partecipare al dibattito sul suo sviluppo e non solo nell’utilizzo”, dichiara il sindaco Alessandro Rocchi al quale spetteranno i saluti e una breve introduzione ai lavori.

“Questo incontro – aggiunge il consigliere delegato alla Partecipazione e moderatore dell’evento, Marco Tamburro -, si inserisce nel dibattito sempre più attuale sul ruolo della politica a tutela dei cittadini nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. I relatori affronteranno il tema da diverse angolazioni, analizzando le opportunità e le sfide che l’IA presenta per il nostro futuro. L’ appuntamento di Grottammare Partecipativa vuole essere un’occasione per approfondire queste tematiche e per favorire un dialogo costruttivo tra cittadini, esperti e istituzioni”.