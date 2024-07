Dal 4 al 7 luglio torna il Cassandra Fest a Monteprandone e Centobuchi Previsti i concerti di Gio Evan, Santi Francesi e Tre Allegri Ragazzi Morti

L’Associazione Culturale Prima Persona Plurale, con il patrocinio e il contributo del Comune di Monteprandone, organizza la terza edizione del Cassandra Fest, che si terrà da venerdì 5 a domenica 7 luglio a Monteprandone e Centobuchi, con un’anteprima giovedì 4 luglio.

Concerti, incontri, dibattiti, laboratori: il Cassandra Fest nasce con l’obiettivo di analizzare, studiare e proporre un modello culturale basato sulla sinergia tra le realtà culturali del territorio: non solo musica, ma una proposta variegata e costruita “dal basso” attraverso l’incontro di associazioni, enti pubblici e privati.

MUSICA…

Tre serate di grande musica dal vivo in piazza dell’Unità a Centobuchi. Venerdì 5 luglio si inizia con GIO EVAN, artista poliedrico: scrittore, poeta, musicista, performer. Ha viaggiato in bicicletta per il mondo, esplorando diverse culture e studiando con maestri e sciamani. Ha pubblicato numerosi libri e album. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Arnica”. Ha fondato Evanland, un festival dedicato alla crescita personale. È un artista unico che unisce impegno sociale e visione spirituale. Sabato 6 luglio sarà la volta del duo hard pop Santi Francesi. Dalla vittoria di X Factor 2022 all’ottima performance durante il Festival di Sanremo, il duo di Ivrea si sta imponendo come uno dei progetti musicali più interessanti del panorama italiano. A concludere la tre giorni sarà una band che ha fatto la storia dell’indie italiano: i Tre Allegri Ragazzi Morti . La band festeggia i 30 anni di attività con il nuovo album “Garage Pordenone”. Il loro sound mescola punk rock, ska, rock demenziale e musica cantautorale, con testi ironici e sarcastici che affrontano temi di vita quotidiana, politica e società.

Dal 5 al 7 luglio le serate avranno inizio alle ore 19, con possibilità di cenare grazie alla collaborazione con alcuni dei più importanti food truck della provincia. L’ingresso sarà sempre gratuito, ad eccezione del concerto di Gio Evan di venerdì 5 luglio. Biglietti in vendita nei circuiti Ticket One https://bit.ly/4aw5hXW e Ciaotickets https://bit.ly/4cxVxhue e nei punti vendita autorizzati.

…E NON SOLO

Il Cassandra Fest è un laboratorio continuo di collaborazioni e sinergia. Confermatissime le iniziative rivolte alle nuove generazioni, con gli incontri di letture condivise e promozione della lettura in famiglia per bambini e bambine in età prescolare curati dai volontari e dalle volontarie Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno, dalle educatrici dell’Asilo nido comunale, in collaborazione con la cooperativa Pagefha in programma venerdì 5 luglio, alle 18, al parco della Conoscenza e con il laboratorio musicale Insieme…tutta un’altra Musica a cura di Nati per la Musica della Provincia di Ascoli Piceno, laboratorio musicale per famiglie con bambine e bambini da 12 mesi a 4 anni, sabato 6 luglio, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, al Centro GiovArti.

Torna anche l’appuntamento con “…Aspettando il Cassandra Fest”. Giovedì 4 luglio, alle 19, ci sarà la presentazione del libro “Nera con forme” di Marianna Kalonda Okassaka, aka @mariannatheinfluenza, un saggio autobiografico con cui tenta l’impresa di raccontare del suo corpo nero e grasso, in un contesto razzista e grassofobico, che verrà presentato nella sala consiliare a Monteprandone a due passi da casa di Marianna, cresciuta proprio nel borgo storico. Ospite la dottoressa Luisa Perfetto. A seguire, al Centro GiovArti, si scaldano i motori con la musica live dei Mary Mallon’s e alle 21 ci sarà la proiezione del documentario “Benson”, doc biografico sulla vita di Richard Benson, musicista inglese e romano. Ospite il regista Maurizio Scarcella. In collaborazione con Giungla Collective.

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 4 Luglio

“…aspettando il Cassandra Fest”

SALA CONSILIARE DI MONTEPRANDONE

Ore 19 – Presentazione del libro “Nera con forme” di Marianna Kalonda Okassaka. Ospite la dottoressa Luisa Perfetto.

CENTRO GIOVARTI

Ore 19:30 – Musica live a cura dei Mary Mallon’s

Ore 21 – Proiezione documentario “Benson”, ospite il regista Maurizio Scarcella.

In collaborazione con Giungla Collective

Venerdì 5 luglio

PARCO DELLA CONOSCENZA

Ore 18 – Laboratorio per bambine e bambini 0-6 a cura di “Nati per Leggere” della Provincia di Ascoli Piceno

PIAZZA DELL’UNITÀ

Ore 19 – Apertura Biglietteria

Apertura porte, Dj set, Area Food&Beverage

Ore 21 – Opening Live: Elettrica Essenza

Ore 22 – Gio Evan Live – INGRESSO CON BIGLIETTO

Ore 24 – Dj Set “PPP Selection”

Sabato 6 Luglio

CENTRO GIOVARTI

Ore 17:30 – Laboratorio musicale per bambine e bambini 1-4 anni a cura dell’associazione “Nati per la Musica”.

PIAZZA DELL’UNITÀ

Ore 19 – Apertura porte

Dj set, Area Food&Beverage

Ore 21 – Opening Live: LaQuattro

Ore 22 – Santi Francesi Live – INGRESSO GRATUITO

Ore 24 – Dj Set FAMMI BALLA’

Domenica 7 luglio

Ore 19 – Apertura porte di Piazza dell’Unità, Centobuchi

Dj set, Area Food&Beverage

Laboratorio artistico in collaborazione con associazione L’Astrolabio

Ore 21 – Opening Live: NUR

Ore 22 – Tre Allegri Ragazzi Morti Live – INGRESSO GRATUITO

Ore 24 – Dj Set a cura di Roby Counts