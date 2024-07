A Grottammare approda Ludobus Tutti i giovedì nei mesi di luglio e agosto

Un’altra novità dell’estate grottammarese 2024 è una proposta rivolta ai più piccoli. Ogni giovedì sera di luglio e agosto, dalle 21 alle 24, sul lungomare De Gasperi a sud del Tesino, arriva il furgone di Ludobus Legnogiocando, con la sua collezione di giochi in legno ideati e realizzati da Manuel Pucci. Costruiti con legno e materiali poveri, da oltre vent’anni i giochi di questa realtà sambenedettese portano divertimento in modo itinerante in tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali.

Si parte giovedì 4 luglio nello slargo che affaccia sulla spiaggia libera tra gli chalet Colibrì e Beluga, poi l’11 ci si sposta in quello davanti al camping Don Diego e il 25 tra gli chalet Paolini e Daos. Ad agosto, il 1° si torna davanti al Don Diego, poi l’8 di nuovo tra Colibrì e Beluga; si riprende dopo ferragosto, il 22 nello slargo tra Paoloni e Daos per chiudere il 29 tra Colibrì e Beluga.

Le sette serate sono aperte gratuitamente al pubblico e sostenute dagli assessorati all’Accoglienza Turistica e all’Inclusività Sociale.

“Abbiamo voluto fortemente questi momenti di svago e socialità per i bambini e le loro famiglie – dichiarano il vicesindaco Lorenzo Rossi, l’assessore Monica Pomili e la consigliera comunale Rossella Moscardelli – pensati da una impresa del nostro territorio che lavora in modo sostenibile e fa riscoprire ai più piccoli una forma del gioco in compagnia, con materiali naturali, lontano dai modelli alienanti dell’esperienza esclusivamente digitale. Iniziamo questa esperienza partendo intanto dal lungomare sud che ha meno aree gioco pubbliche e più strutture alberghiere, anche come biglietto da visita per il nostro turismo familiare”, concludono gli amministratori.

“Siamo veramente molto contenti di questo calendario estivo a Grottammare – aggiunge Manuel Pucci di Ludobus – città che rappresenta praticamente la nostra nascita: la nostra prima uscita, nel 2003, è stata infatti proprio in piazza Pericle Fazzini, in occasione del Carnevale dei Bambini.

Dopo quel battesimo fortunato – continua Pucci – i nostri Ludobus Legnogiocando hanno raggiunto oltre 450 Comuni in 6 Stati d’Europa con all’attivo tantissimi grandi eventi come le Olimpiadi invernali di Torino, il Capodanno dei Bambini di Innsbruck, il Giffoni Film Festival, fino all’imminente concerto del trio Fabi-Silvestri-Gazzè al Circo Massimo”.