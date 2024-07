Dove giocare a tennis nelle Marche Le Marche offrono un'infinità di opportunità per gli appassionati

Uno degli aspetti più affascinanti della nostra regione è senza dubbio il fatto di poter partecipare a numerosi club sportivi sotto svariate discipline. D’altronde, le Marche offrono un’infinità di opportunità anche per gli appassionati di tennis.

Grazie ai numerosi club prestigiosi presenti nella regione, chiunque può praticare a livello dilettantistico o agonistico il tennis. Come avrai modo di vedere nel corso dell’articolo ogni provincia ha qualcosa di unico da offrire agli amanti del tennis, con campi che vanno dalla terra battuta al sintetico, dalle strutture al coperto a quelle all’aperto, adatte per tutte le stagioni e tutte le condizioni climatiche.

Circolo Tennis Fano

Il Circolo Tennis Fano è una delle strutture più apprezzate nella regione. Situato nella città di Fano, il club dispone di campi in terra battuta e una serie di servizi per i tennisti di ogni livello. Il circolo è noto per l’organizzazione di tornei e corsi di formazione, oltre a essere un punto di ritrovo per gli appassionati locali di tennis.

Tennis Club Pesaro

Un altro club di rilievo è il Tennis Club Pesaro, che dispone di numerosi campi da tennis, sia in terra battuta che in sintetico. Il club offre anche corsi per bambini e adulti, tornei sociali e servizi come spogliatoi e bar. Situato vicino al centro città, è facilmente accessibile e molto frequentato dagli appassionati di tennis.

Circolo Tennis Porto San Giorgio

Il Circolo Tennis Porto San Giorgio è un’altra eccellente scelta per chi desidera giocare a tennis nelle Marche. Questo club offre campi ben mantenuti e organizzazioni di tornei a vari livelli. È un luogo ideale per migliorare le proprie abilità e godere di un ambiente accogliente e professionale.

Beach Tennis a Senigallia e Numana

Per gli amanti del beach tennis, le spiagge di Senigallia e Numana offrono ottime opportunità. Senigallia, con la sua famosa “Spiaggia di Velluto”, è dotata di strutture per il beach tennis, rendendola una meta popolare per i turisti. Numana, situata vicino al Monte Conero, offre spiagge suggestive e attrezzature per vari sport acquatici e beach tennis, combinando sport e bellezze naturali​​.

Tennis Club Ancona

Nel capoluogo di regione, il Tennis Club Ancona è senza dubbio una delle strutture più prestigiose della regione. Con numerosi campi disponibili, il club è ideale per chi cerca un luogo dove praticare tennis a livello competitivo o ricreativo. Il club è noto anche per l’organizzazione di tornei nazionali e internazionali, attirando tennisti di alto livello.

Circolo Tennis Camerano

Il Circolo Tennis Camerano è perfetto per chi cerca una struttura immersa nella tranquillità. Situato in una zona collinare, offre campi ben curati e una vista panoramica sulle campagne marchigiane. È un’ottima scelta per chi vuole combinare sport e relax in un ambiente naturale.

Circolo Tennis Ascoli Piceno

Infine, il Circolo Tennis Ascoli Piceno è un’ottima opzione per gli appassionati di tennis nel sud delle Marche. Con una lunga tradizione, il club offre campi in terra battuta e un’atmosfera accogliente. È noto per i suoi corsi di alta qualità e per l’organizzazione di eventi sociali e sportivi.

Come abbiamo avuto modo di notare, le Marche offrono numerose alternative per giocare a tennis, dai club storici ai moderni impianti sulla spiaggia. Che siate principianti o esperti, troverete sicuramente il luogo adatto per praticare questo sport e godere delle bellezze della regione.

Per ulteriori informazioni su questi club e su altre strutture nelle Marche, visitate i loro siti web o contattate direttamente i club per scoprire le loro offerte e servizi.