Via libera al progetto definitivo per la scuola primaria “Don Giussani” di Ascoli Previsto lo stanziamento di fondi per oltre 7 milioni di euro

La conferenza dei servizi ha dato l’ok al progetto definitivo per la riparazione della scuola primaria “Don Giussani” di Ascoli Piceno, nel quartiere di Monticelli. Al tempo stesso l’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche ha rilasciato parere di congruità per un importo di 7.285.986 euro. Inoltre, è stata prontamente attivata, tramite lo strumento dell’accordo quadro, la verifica della progettazione, per un ulteriore step dell’iter amministrativo.

“Proseguiamo senza sosta la nostra opera volta a far rinascere i nostri territori colpiti dal sisma, partendo da un elemento imprescindibile e fondamentale qual è quello della scuola – dichiara il Commissario alla Ricostruzione e alla riparazione Sisma 2016 Guido Castelli -. Quando ero Sindaco della città, proprio da questa scuola iniziò il nostro lavoro di rinascita da quei tragici avvenimenti. Ringrazio il lavoro svolto dall’Ufficio ricostruzione, dal presidente Francesco Acquaroli e dal Sindaco Marco Fioravanti. Il nostro lavoro congiunto ci riporterà a restituire definitivamente un pezzo importante a quello che è il quartiere più popoloso della città”

“La nostra prima attenzione per il nostro secondo è continuare con la ricostruzione delle scuole. La Don Giussani svolge un ruolo strategico per il quartiere di Monticelli anche per la crescita dei bambini – dichiara il Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti -. Abbiamo attivato subito la Conferenza dei Servizi e possiamo avviare a breve l’apertura del cantiere. Nel frattempo, abbiamo allocato i bambini nell’edificio della scuola media dello stesso ISC”