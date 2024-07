Lutto a Roccafluvione per la morte della 28enne Gloria Pignoloni Troppo gravi le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto giovedì 4 luglio ad Acquasanta Terme

Non ce l’ha fatta purtroppo la 28enne di Roccafluvione che, nel pomeriggio di giovedì 4 luglio, era rimasta coinvolta in un tremendo impatto lungo la strada Salaria nei pressi di Acquasanta Terme.

Gloria Pignoloni si trovava al volante della sua Fiat Punto quando si era scontrata frontalmente con una Jeep Compass, a bordo della quale viaggiavano un nonno e i suoi quattro nipoti, rimasti feriti in maniera fortunatamente lieve.

Le condizioni della 28enne, invece, erano apparse molto gravi sin dai primi momenti successivi all’incidente: per lei era stato disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, struttura presso la quale è purtroppo deceduta nella giornata di mercoledì 10 luglio. I suoi familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi. Funerali in programma venerdì 12 luglio alle 18.30 al campo sportivo di Rocca Casaregnano.