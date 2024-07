Drammatico frontale tra due auto a Monsampolo del Tronto, morto un 38enne Vani i soccorsi per Lekbir Boukri; in ospedale altre due persone coinvolte nell'incidente

Tragico incidente stradale a Monsampolo del Tronto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio: un tremendo frontale tra due automobili ha provocato il decesso di un 38enne di origini marocchine.

Poco dopo la mezzanotte, Lekbir Boukri stava percorrendo via del Lavoro al volante della sua Fiat Punto. Secondo una dinamica tutt’ora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con una Bmw Serie 3 su cui si trovavano due giovani.

Purtroppo il 38enne, residente in paese, ha perso la vita praticamente sul colpo, tanto che i sanitari del 118 intervenuti sul luogo dello schianto non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Trasferiti invece all’ospedale di San Benedetto gli occupanti della Bmw, le cui condizioni non sono fortunatamente gravi. La ricostruzione dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri.