Torna l’appuntamento a Ripatransone con la degustazione “Bolle in scala” Dalle ore 19.30 di giovedì 25 luglio

Sulla splendida scalinata Margherita, una delle location più suggestive del borgo di Ripatransone, dalle ore 19:30 di giovedì 25 luglio, si svolgerà un evento speciale per la collaborazione tra le realtà del territorio che lo organizzano, e per la formula vincente che ha fatto già registrare un primo successo di presenze lo scorso 4 luglio. Parliamo di “Bolle in scala”, una degustazione, unica nel suo genere, dei vini delle Cantine di Ripatransone.

È “RIPARTIAMO”, l’associazione dei commercianti e artigiani ripani, a realizzare la serata, con il patrocinio del Comune di Ripatransone.

Le cantine coinvolte sono: Cantina Simone Capecci, Cantina dei Colli Ripani, Le Caniette, La Vite Maritata, Numa, Villa Imperium, Cantina La Fontursia, Cantina Frattini Laura e Tenuta Santori. L’ingresso alla scalinata è libero, la degustazione ha un costo di 25 euro e comprende anche una box realizzata dai commercianti.

Tra un gradino e l’altro della scalinata, un brindisi, un saluto e un sorriso, si potranno quindi degustare vini d’eccellenza del territorio ripano, intrattenendosi anche con della buona musica dal vivo con i ripani Roberto Marchetti, Roberto Lanciotti, Federico Bruni, Carl Fanini. Inoltre, presente anche un food truck per poter mangiare in compagnia. Il tutto in un’atmosfera magica, come magico è il luogo in cui si svolge, nel cuore del vecchio incasato di Ripatransone, a due passi dalle centralissime Piazza Matteotti e Piazza XX Settembre.