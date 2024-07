San Benedetto del Tronto, tutto pronto per il Palio Velico dei Quartieri Otto le imbarcazioni in gara sabato 27 luglio

101 Letture Sport

È tutto pronto al Circolo Nautico Sambenedettese per la nona edizione del Palio Velico dei Quartieri, in programma sabato 27 luglio e che in caso di maltempo sarà posticipato a domenica 28 luglio.

Ideata da Manrico Urbani, la manifestazione sportiva si è sempre più radicata nel corso degli anni, diventando uno degli appuntamenti più importanti degli eventi civili della Festa della Madonna della Marina. Il Palio è un’emozionante competizione velica che vede i quartieri di San Benedetto del Tronto sfidarsi nelle acque dell’Adriatico: un evento che unisce tradizione e sport, coinvolgendo la comunità locale, in un’atmosfera festosa e ricca di storia.

Saranno otto le imbarcazioni che si daranno battaglia nello specchio di mare dinanzi al molo sud del porto di San Benedetto, sin dalla prima mattina di sabato. “Quest’anno – afferma Manrico Urbani– poiché il Comune ha organizzato i “Giochi senza Quartiere” con otto squadre, anche i nostri equipaggi in gara saranno otto”.

Urbani, poi, spiega le modalità di svolgimento del Palio. “Le otto imbarcazioni – dice – saranno divise in due giorni da quattro. Le prime due classificate di ogni singolo raggruppamento si qualificheranno per quello delle semifinali. Le prime due di questo girone disputeranno infine la finale. La premiazione del Quartiere vincitore verrà effettuata dal sindaco Antonio Spazzafumo nel corso della Santa Messa, che verrà officiata dal Vescovo, Mons. Gianpiero Palmieri”.

Questi gli equipaggi che si daranno battaglia nel tratto di mare dinanzi al molo sud del porto di San Benedetto del Tronto: San Filippo Neri; Marina Centro e Albula Centro; Paese Alto e Ponte Rotto; Marina Di Sotto- Europa – S.Lucia; Sant’ Antonio; Ragnola, Salaria e Mare; Porto d’Ascoli Centro e Sentina; Fosso Dei Galli e Agraria.

“Per il Circolo Nautico Sambenedettese – conclude il presidente Igor Baiocchi – il Palio Velico dei Quartieri rappresenta un momento estremamente importante della nostra vita associativa. L’essere inserito per nove anni di seguito nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna della Marina è per noi vanto ed orgoglio. Ci aspettiamo una gran bella giornata di sport”.