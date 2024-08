Tutto pronto per la 39° edizione del festival “Cabaret, amoremio!” Venerdì 2 e sabato 3 agosto a Grottammare

Il 39° Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!” si prepara a tornare sulla scena il 2 e 3 agosto presso la suggestiva Terrazza sul Mare.

Prodotto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’AMAT-Associazione Marchigiana Attività Teatrali, il Festival di Grottammare (AP) celebra la tradizione comica italiana offrendo un palcoscenico importante sia per artisti emergenti sia per professionisti affermati, mantenendo vivo l’interesse e l’evoluzione del genere comico.

La più longeva d’Italia nel suo genere, la manifestazione è un punto di riferimento per la comicità contemporanea e una vetrina imperdibile per talenti da far conoscere al pubblico. Il cuore del festival è il concorso per nuovi comici, che quest’anno vede una finale particolarmente competitiva con sei cabarettisti selezionati tra 38 partecipanti in tutta Italia.

GLI OSPITI DI QUESTA EDIZIONE

Nel passato, hanno brillato a Cabaret, amoremio! alcuni artisti ospiti di questa edizione come Giovanni Cacioppo (vincitore del concorso per comici emergenti nel 1995, sarà ospite il 3 agosto), Francesco De Carlo (vincitore nel 2009, ospite il 2 agosto) e Giorgio Montanini (vincitore nel 2010, ospite il 2 agosto). Sono nel cast anche Chiara Becchimanzi, Daniele Fabbri, Fabio Celenza, Federico Sanfrancesco (vincitore del concorso 2023), Flavio Oreglio, Francesco Arienzo e Martina Catuzzi. La conduzione è affidata ad Arianna Portelli Safonov.

L’ospite d’onore 2024 è Maccio Capatonda, celebre per la sua comicità virale sul web, riceverà il Premio “Arancia d’oro” nella serata di sabato 3 agosto.

L’elenco degli artisti che hanno ricevuto il Premio alla Carriera, inaugurato nel 1988 con Lello Arena, è consultabile qui https://www.cabaretamoremio.it/arancia-doro/.

I CONCORRENTI 2024

I finalisti del concorso per nuovi comici 2024 sono:

• Emanuele Campasano (1986, Napoli), noto per la sua autoironia e i suoi equivoci quotidiani, primo agli Zelig Open Mic di Napoli nel 2023.

• Denise Giammusso (1987, Milano), vincitrice del Premio della Critica al Festival della Comicità Italiana 2024.

• Nicola Iannarelli (1990, Venafro, IS), esperto di dialetti regionali.

• Cinzia Brugnola (Rho, MI), artista poliedrica tra teatro, cinema e televisione, premiata con il Fersen all’Attore Creativo.

• Bromance, duo emergente e vincitore del Premio “Avis in Corto” con il corto teatrale “Tre maître sopra il cielo”.

• Alessandro Liotino (1977, Velletri, RM), monologhista di stand-up comedy ispirato dalla scuola romana.

Il vincitore del concorso riceverà un assegno di 1.500 € dalla Città di Grottammare e l’opportunità di esibirsi in due serate retribuite, offerte dall’associazione Lido degli Aranci, organizzatrice delle fasi preliminari del concorso.

L’elenco dei vincitori del concorso, inaugurato nel 1987 dal duo Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli, è visibile qui: https://www.cabaretamoremio.it/albo-doro/.

ANDAMENTO PREVENDITE

Da rilevare anche l’ottimo andamento delle prevendite, che ha già superato i bilanci delle ultime edizioni del Festival fino al 2016: 400 gli abbonamenti venduti, oltre 150 i biglietti per la prima serata e circa 250 i tagliandi per la seconda (dati in corso di aggiornamento).

Ulteriori informazioni e dettagli sulla manifestazione (storia, biglietterie, foto d’archivio) sono consultabili nel sito ufficiale del festival www.cabaretamoremio.it.